%%%Automobil-Club Verkehr: Holger Küster grüßt GL-Mitglied für Marketing + PR%%%

Bei Deutschlands drittgrößtem Automobil-Club, dem ACV Automobil-Club Verkehr in Köln mit immerhin 370.000 Mitgliedern, ist Holger Küster mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsleitung berufen worden und nunmehr für die Bereiche Finanzen, Vertrieb, Personal, Marketing und PR verantwortlich. Gemeinsam mit Horst Metzler bildet der 55-jöhrige Diplom-Ingenieur künftig die Doppelspitze des ACV. Küster, der an der TU Braunschweig Maschinenbau studierte, startete seine berufliche Laufbahn 1900 bei der Lufthansa Technik, wo er unter anderem für die Kunden-Betreuung, Marketing und Vertrieb zuständig war. Weitere Stationen von Küster waren COO bei Brunel, Geschäftsführer bei Manpower und Randstad Professionals.

"Mit Holger Küster haben wir den idealen Geschäftsführer gefunden, der sich mit innovativer, nachhaltiger Strategie- und Produktentwicklung auskennt. Wir freuen uns, dass wir ihn für die spannenden Herausforderungen gewinnen konnten", so ACV Präsident Rolf Möller.