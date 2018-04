%%%Coa Saroff kehrt als Head of Business Development bei eComCon nach Deutschland zurück%%%

Ab sofort verstärk Coa Saroff, 42, das Führungsteam der Programmatic Media Agency eComCon in Hamburg. Als Head of Business Development schöpft sie aus ihrer internationalen Erfahrung sowie ihrer Expertise für internationale Kampagnen und datengetriebenes Marketing und zieht diese für den Auf- und Ausbau neuer Geschäftsbeziehungen heran.



Saroff ging 2004 in die USA und arbeitete dort zehn Jahre unter anderem als Global Event und Communication Manager für die Walt Disney Company sowie für die Omnicom Gruppe. Bei Omnicon in New York leitete sie als Director Operations & Integration die internationalen Agenturteams. Zu ihren Kunden gehörten neben Pfizer, BlackBerry, Adobe, McDonald's, Disney, Hasbro, auch die Four Seasons Hotels. 2015 kehrte sie nach Hamburg zurück. Nach Abstechern, beispielsweise bei Track und Young & Rubicam, übernahm sie jetzt die Neukundengewinnung bei eComCon.



Als Head of Business Development unterstützt sie das Gründerduo Bülent Cakir und Christian Ratsch. Die Agentur hat sich für 2018 einen Wachstumskurs verordnet. "Wir helfen unseren Kunden Programmatic zu verstehen, zukunftsweisende Technologien frühzeitig kennenzulernen und mit strategischem Denken und Zielgruppen-Präzision innovative Potenziale abzuleiten. Erfolgreich für unsere Kunden und ebenso für Neukunden. Noch nie waren die Chancen im Programmatic Advertising so groß wie heute, mit Programmatic Everything bieten wir das gesamte Spektrum an", erklärt Geschäftsführer Bülent Cakir.