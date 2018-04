CRM-Experte Maximilian von Götz kehrt zu Cocomore zurück

Nach fünfeinhalb Jahren kehrt Maximilian von Götz, 38, als Managing Director zur Frankfurter Digitalagentur Cocomore AG zurück – von 2008 bis 2013 war er bereits in gleicher Position für die Agentur tätig. Künftig verantwortet der Kommunikationswirt gemeinsam mit seinem 25-köpfigen Team die Vermarktung der datengetriebenen Produkte und Services von Cocomore. Von Götz berichtet direkt an den Cocomore-Vorstand Marc Kutschera.



Von Götz berät vor allem Blue-Chip-Kunden aus dem Konsumgüter- und Pharma-Sektor beim digitalen, datengetriebenen Marketing. Zudem soll er bei DSGVO, Daten und Technologie Cocomore darin unterstützen, sich in den Geschäftsfeldern Consumer Identity und Access Management (CIAM) und Consumer Promotion Data Management (CPDM) als starker Beratungspartner zu positionieren und die eigens entwickelten CIAM-Software-Lösungen im Markt zu verankern – national und international.



Kutschera: "Maximilian von Götz wird bei Cocomore das schnell wachsende Geschäft rund um Customer Identity and Access Management weiter vorantreiben. Zudem passt er hervorragend in unser Profil als Agentur für Marketing, IT und Experience Design und wird mit seiner Erfahrung künftig Technologien wie Blockchain oder AI wertschöpfend in die Strategien und Plattformen unserer Kunden integrieren.“



Die letzten fünf Jahre war der Neue in Unternehmen aus den Bereichen Technologie, Markenkommunikation und Media tätig. Seine letzte Station war die Züricher Mediaagentur MEC Switzerland AG (heute: Wavemaker AG), wo er als Head of Digital & Content Strategy tätig und vornehmlich für das Neugeschäft und die digitale Transformation des Standorts verantwortlich war. Davor war er zweieinhalb Jahre lang Client Service Director bei OgilvyOne in Frankfurt, wo er die globalen Digital- und Engagement-Aktivitäten von Nescafé leitete.



09.04.2018

