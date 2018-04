%%%Lagardère Plus holt Kai Mäder als neuen Standortleiter in Frankfurt%%%

Die Sportmarketing-Agentur Lagardère Plus erweitert ihre Büros in Frankfurt und München. Kai Mäder wird am 1. Mai 2018 die Standortleitung in Frankfurt übernehmen, Christoph Beyer-Meskamp unterstützt dort als Berater. Im Münchner Büro wird Dennis von Malottke neuer Senior Manager New Business.



Mäder wechselt von Starcom Germany, wo er bislang als Managing Director verantwortlich zeichnete. Weitere Stationen seines Lebenslaufs sind Carat Deutschland, Kia Motors, Vodafone und BMW. Beyer-Meskamp wird bereits im April seine Tätigkeit als Senior Manager im Client Management in Frankfurt antreten. Er bringt Berater-Erfahrung aus dem touristischen Sport-Business mit, wo er mit besonderem Fokus auf den Bereichen Golf und Tennis arbeitete.



Mit Malottke wird ab Mitte April am Standort München der Bereich Sales ausgebaut. Er war zuvor bei U! Sports sowie unter anderem bei Gympass Deutschland und dem VfL Wolfsburg tätig.



Lagardère Plus betreibt neben Frankfurt und München auch Büros in Hamburg und Berlin. Die Agentur legt den Fokus auf Marken- und Kommunikationsberatung sowie die Planung und Umsetzung von Events. Zum Kundenportfolio gehören unter anderem BMW, DFB, Heineken, Deutsche Bahn, Pepsi und Audi.