%%%G+J: Jens Schröder löst Florian Gless als Chefredakteur der 'National Geographic'- und 'P.M.'-Gruppe ab%%%

Das in Hamburg ansässige Verlagshaus Gruner + Jahr ernennt Jens Schröder,45, zum neuen Chefredakteur für die Marken-Familien National Geographic und P.M. Bislang war er stellvertretender Chefredakteur der P.M.-Gruppe. Schröder folgt Florian Gless, 50, der neben Gerd Brüne fortan die Position des Publishers der Community of Interest (Col) Wissen übernimmt. Damit leitet Gruner + Jahr einen Generationswechsel: Senior Publisher Gerd Brüne wird im kommenden Jahr in den Ruhestand gehen. In dem Segment CoI Wissen erscheinen 30 Titel, darunter auch alle Titel der 'GEO'-Markenfamilie

Gless ist Historiker und Absolvent der Henri-Nannen-Schule. Nach Stationen beim NDR und dem 'Spiegel' war er 15 Jahre lang beim 'Stern' in verschiedenen Positionen tätig, zuletzt als Managing Editor. 2014 übernahm er die Chefredaktion der 'National Geographic' -und der 'P.M.'-Gruppe.

Schröder hat Politikwissenschaft und VWL studiert und anschließend die Henri-Nannen-Schule besucht. Erfahrungen im Wissenschaftsjournalismus sammelte er in der 'GEO'-Redaktion, wo er von 2001 bis 2016 als Reporter, Redakteur und zuletzt fünf Jahre als stellvertretender Chefredakteur tätig war.