Ipsos Connect: Anja Vogel und Gunther Theophile verstärken das Führungsteam



Gunther Theophile und Anja Vogel (Copyright: Elfriede Liebenow/Ipsos)

Das Meinungsforschungsinstitut Ipsos Connect baut das Führungsteam am Standort Hamburg aus: Anja Vogel leitet seit Ende März das Media-Research-Team des Unternehmens. In ihrer neuen Position ist sie neben der Leitung des Teams für den strategischen Ausbau von Kundenbeziehungen sowie für die Weiterentwicklung von Methoden und Erhebungsinstrumenten zuständig.

Zudem ist Gunther Theophile seit Ende März 2018 als Director bei dem Media- und Werbeforscher tätig. Unter seiner Leitung arbeitet ein Team von Mitarbeitern am Standort Hamburg für verschiedene nationale und internationale Kunden.

Vogel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Marktforschung, über zehn davon in leitender Position. Ihre beruflichen Stationen führten sie unter anderem zur Axel Springer SE und zur Dr. Heinlein Data Solutions GmbH. Zuletzt war die die studierte Soziologin als Customer Experience Manager bei der Kühne + Nagel AG tätig.



Theophile bringt langjährige Erfahrung in der Werbe- und Markenforschung unter anderem in den Bereichen Pre-testing, Post-testing und Tracking sowie Digital and Social Media mit. Bevor der studierte Diplom-Kaufmann zu Ipsos kam, war er als Teamleiter in der Marken- und Kommunikationsforschung bei der GfK und TNS.