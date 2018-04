%%%Ex-JvM/Havel-Chefs David Mously und Jan Harbeck heuern bei DDB Berlin an%%%



Jan Harbeck und David Mously (v.l.) übernehmen die kreative Führung von DDB Berlin (Foto: DDB)

Das Kreativ-Duo David Mously, 43, und Jan Harbeck, 44, wechselt zum 1. Juni 2018 zur Agenturgruppe DDB Germany. Als Managing Director Creative-Team werden sie alle Kunden des Berliner Büros betreuen und an den Deutschland-CCO Dennis May berichten. Die beiden Kreativen kommen von der ortsansässigen Agentur Jung von Matt/Havel und werden zukünftig die neue kreative Geschäftsführung bilden. Gemeinsam mit Beratungs-Geschäftsführerin Bianca Dordea und Kathrin Jesse in der Geschäftsleitung Strategie werden sie das Berliner DDB Office leiten. Mously und Harbeck bringen jahrelange Expertise auf Automobilkunden wie smart und Mercedes-Benz mit. Bei DDB werden sie für das nationale und internationale Geschäft der Berliner Niederlassung verantwortlich sein.

Über 15 Jahre arbeitet das Kreativduo Mously und Harbeck bereits zusammen. 2003 lernten sich die beiden bei JvM/Spree kennen und betreuten als Creative Directors Kunden wie Mercedes-Benz und die Sparkasse. 2010 übernahmen sie die Geschäftsführung von BBDO Berlin. Durch Neugeschäftsgewinne wuchs das Büro unter Mously und Harbeck auf über 100 Mitarbeiter an. 2016 kehrten die beiden zu ihrem früheren Arbeitgeber zurück und bauten die neue Einheit JvM/Havel auf. Eines ihrer Projekte war unter anderem der CDU-Bundestagswahlkampf 2017. In dem JvM-Büro stehen ab dem 1. Mai die beiden bisherigen Executive Creative Directors Lukas Liske und Daniel Schweinzer als Kreativchefs an der Spitze.