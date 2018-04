%%%Tim Stübane verlässt Ogilvy%%%

Ende September wird Tim Stübane, Kreativgeschäftsführer des Berliner Ogilvy-Büros, nach sieben Jahren die Agentur verlassen. Der 42-Jährige will sich einer neuen beruflichen Herausforderungen stellen, bei der er "seine unternehmerischen Stärken voll ausspielen" könne, so Stübane.

"Tim ist ein außergewöhnlicher Kreativer und ein starker Partner, dem wir bei Ogilvy Berlin viel zu verdanken haben. Er lebt wie kein Zweiter kreative Exzellenz und hat sich in all den Jahren hier in Berlin unermüdlich für das Wohl der Agentur sowie unserer Kunden eingesetzt. Dafür danken wir ihm sehr", kommentiert Simon Usifo, Geschäftsführer Beratung in Berlin und Chief Delivery Officer von Ogilvy Germany. Mit Stübane sei es gelungen, Ogilvy in Berlin zum Hub für zahlreiche internationale Kunden zu formen, ergänzt Dr. Stephan Vogel, EMEA Kreativchef von Ogilvy und ADC-Präsident.

2011 hatte Stübane das Hauptstadtbüro mit aufgebaut und über die Jahre zu einem kreativen Aushängeschild der Branche gemacht. Unter seiner Führung gewann das Büro über 100 Kreativ- und Effektivitätspreise für Kunden wie Coca-Cola, Fanta, Powerade und die Anti-Rechts Organisation 'Gesicht zeigen'. Highlights waren der Grand Prix beim ADC Europe 2016 und der Global Sabre Award 2017 für die beste PR-Kampagne weltweit.

Stübanes Position als kreative Leitung auf dem Kunden Coca-Cola wurde bereits intern nachbesetzt: Björn Bremer, Geschäftsführer Kreation, der in der Vergangenheit bereits erfolgreich auf Marken von Coca-Cola gearbeitet hat, wird zukünftig das kreative Produkt verantworten.