Ex-Saatchi-CCO Bert Peulecke erweitert die Führung von spring brand ideas

Bert Peulecke meldet sich auf dem Agenturparkett zurück: Zusammen mit den beiden Gründern Marion Heine und Levent Akinci übernimmt Bert Peulecke ab sofort die Geschäftsleitung der 2016 gegründeten Agentur spring brand ideas. Aus dem bisherigen Führungsduo wird nun ein Führungstrio, in welchem Heine und Peulecke künftig gemeinsam für die Kreation der Agentur verantwortlich sein werden. Für seine Tätigkeit bei spring ist es Peulecke wichtig, "Kommunikationslösungen zu entwickeln, mit denen echte Verbindungen zwischen Menschen und Marken entstehen."



Peulecke, Jahrgang 1971, begann nach seinem Studium in Hamburg 1995 seine Karriere als Grafikdesigner bei Scholz & Friends. Während seiner Zeit in Hamburg arbeitete er außerdem für Jung von Matt und Springer & Jacoby. 2006 zog Peulecke mit seiner Familie nach Berlin, wo er Mitglied der Geschäftsführung von DDB Berlin wurde. Nach einem kurzen Zwischenstopp in München, wo er als CCO für die Heye Group tätig war, kehrte er 2011 nach Berlin zurück, um das Büro von thjnk als Partner und ECD zu leiten. Bis Anfang 2016 war er zuletzt als Chief Creative Officer bei Saatchi & Saatchi Deutschland beschäftigt. Der Kreative ist Mitglied des Art Directors Club Deutschland.



spring brand ideas ist Teil der dan pearlman Group. Das inzwischen 25-köpfige arbeitet für Kunden wie Berlin Partner, den die Kreativen gemeinsam mit dan pearlman betreuen, Ora Kinderhilfe, Universal Music und das Urban Nation Museum for Contemporary Art.