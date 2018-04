%%%Tatjana Heid wird Leiterin des Ressorts Politik von t-online.de%%%

Tatjana Heid, 34, übernimmt ab 1. Juli die Leitung der Redaktion Politik/News des Online-Portals t-online.de in Berlin. Zu ihrem Aufgabenfeld gehört der Ausbau der politischen Berichterstattung sowie die Weiterentwicklung der Plattform zur führenden digitalen Medienmarke auf allen Kanälen.

Heid kommt von der 'FAZ' und war seit Anfang 2017 als Redakteurin vom Dienst für das digitale Angebot Faz.net in Frankfurt verantwortlich. Zuvor berichtete sie als Parlamentskorrespondentin für das Magazin 'Focus' aus der Bundeshauptstadt. Ihre journalistische Karriere begann Heid bei der Wochenzeitung 'Das Parlament' in Berlin. Sie absolvierte ein Studium der Mittleren und Neueren Geschichte, Journalistik, Politik und Literatur in Gießen und Bristol.