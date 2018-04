%%%Bernd Adams verlässt JWT %%%

Die WPP-Tochter JWT und ihr COO Bernd Adams gehen ab dem 31. Mai getrennte Wege. In dieser Funktion zeichnete er bei dem Dienstleister mit Sitz in Frankfurt und Düsseldorf seit 2015 verantwortlich. In seinen Zuständigkeitsbereich fiel auch die Verantwortung für Schwester RMG in Stuttgart.



Laut Beobachtern stehe es um das Frankfurter Büro schlecht, Gerüchten zufolge sei gar von Schließung die Rede. Davon betroffen wären rund 20 Mitarbeiter, die sich bislang um Kunden wie Nestlé und Bayer kümmern.



Adams' neue Station steht indessen bereits fest. Er wird künftig bei der Design-Agentur Nordisk Büro als Operativchef anheuern. Bevor Adams bei JWT an Bord ging arbeitete er bei Saatchi & Saatchi und Y&R.