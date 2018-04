%%%David Toma als Executive Director zu R/GA Berlin %%%

Zum 1. April hat sich das Team rund um R/GA Deutschland-Chef Sascha Martini mit David Toma verstärkt. Er wechselte von Ernst & Young zur internationalen Kreativagentur nach Berlin. Als neuer Executive Director berichtet er sowohl national an Sascha Martini als auch standortübergreifend an Andrew Lam-Po-Tang, Executive Director Consulting EMEA.

Vor seinem Wechsel zu R/GA war Toma fünf Jahre bei Ernst & Young tätig, wo er eine exekutive Funktion als Teil des GSA-Strategie-Führungsteams innehatte. Während dieser Zeit verantwortete er die Entwicklung von Businessstrategien für Transformationsprojekte in Branchen wie Telekommunikation, Medien und High-Tech und trieb das Wachstum in Deutschland, der Schweiz und Österreich voran. Zuvor arbeitete Toma sechs Jahre bei Accenture, wo er innerhalb des globalen Corporate-Innovation-Teams Kunden dabei half, ihr Business ins digitale Zeitalter zu überführen.

Für seine Arbeit erhielt Toma mehrfach Auszeichnungen. Dazu zählen u.a. das Project of the Year Growth Strategies bei den AMCF Spotlight Awards und ein Certificate of Honour to promote Indo-German bilateral relations für eine High-Tech Collaboration-Studie, die gemeinsam vom indischen Premierminister Modi und Bundeskanzlerin Merkel auf der Hannover Messe veröffentlicht wurde.

Martini von R/GA sagt: "Die R/GA Consulting Services sind darauf angelegt, bei der Business Transformation konkret zu werden. Neben umfassenden Beratungsleistungen sorgt ein multidisziplinäres Team aus Business und Brand Strategen, visuellen und verbalen Designern, Technologen und UX-Spezialisten dafür, dass die strategischen Empfehlungen im Unternehmen implementiert und damit in die Realität umgesetzt werden. Ich freue mich sehr, dass wir mit David Toma jemanden gefunden haben, der für diese Kombination aus Theorie und Praxis die passgenaue Expertise mitbringt."