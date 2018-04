%%%Thomas Joos wechselt von Infront zu Lagardère Sports %%%

Thomas Joos, 43, kehrt im Sommer 2018 zur internationalen Sportrechteagentur Lagardère Sports zurück und übernimmt dort als Executive Director die Leitung des rund 20-köpfigen Teams bei Borussia Dortmund. Damit verantwortet er sämtliche Vermarktungsbelange des Vereins. In seiner Funktion berichtet Joos direkt an Hendrik Schiphorst, Executive Vice President Football Germany. Der bisherige BVB-Teamleiter Stefan Heitfeld übernimmt als Executive Director ab Herbst 2018 die Leitung der Region West und berichtet in dieser Funktion ebenfalls an Hendrik Schiphorst.Joos hatte in leitender Funktion bei der Fitness Company GmbH (jetzt Fitness First) und als Geschäftsstellenleiter beim VfB Oldenburg gearbeitet, bevor er 2007 zu Lagardère Sports (vormals Sportfive) wechselte. Nach Stationen bei den Sportfive-Vermarktungsteams bei den Bundesligisten Hannover 96 und HSV ging der Sportökonom 2010 in die Hamburger Zentrale, wo er zunächst als Director of Sales unter anderem für die Vermarktung von Premium-Fußballrechten und anderen Sportarten zuständig war. Ab September 2012 leitete Joos als Senior Director das Team 'Football Rights' und verantwortete die Vermarktung von nationalen Fußball-Premiumrechten und von Fußball-Projekten wie der UEFA Europa League und des DFL Supercups.Im Jahr 2014 wechselte Joos als Associate Director zur Infront Germany GmbH , wo er als Teamleiter die Vermarktung beim 1. FC Köln betreute.