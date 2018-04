%%%Basil Schlegel grüßt als Creative Director bei Palmer Hargreaves%%%

Automotive, Technologie, Life Science – hier liegen die Schwerpunkte von Basil Schlegel, 51, der ab sofort gemeinsam mit Christoph Schmitz die Leitung der 20 Personen starken Kreation von Palmer Hargreaves in Köln übernimmt. Schmitz ist seit zehn Jahren Creative Director bei Palmer Hargreaves. Gemeinsam will das Duo die Bereiche Text, Art, Content und Konzept weiter ausbauen und das Geschäftsfeld Corporate Film und TV vorantreiben.

Schlegel war zuletzt als freier Creative Director in den USA und in Berlin tätig. Bis 2015 verantwortete er bei fischerAppelt play in Stuttgart Etats für Kunden wie Daimler, Mercedes Benz, Smart und Bosch. Von 2007 bis 2013 arbeitete er als Managing Director bei American Media Services in Los Angeles unter anderem für Saturn Media, BMW, Pepsico und Bauer Publishing. Zuvor war der studierte Medienwissenschaftler als internationaler Werberegisseur und CD-Konzeptioner in L.A. für Kunden wie Sony, Samsung, Visa und Canon tätig.