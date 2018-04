%%%Hans Oppermann ist neuer Geschäftsführer des Öko-Test Verlags%%%

Hans Oppermann, 58, ist zum Vorsitzenden der Geschäftsführung der Öko-Test Verlag GmbH, Hamburg, und gleichzeitig in den Vorstand der Öko-Test Holding AG berufen worden. Er tritt beide Ämter am heutigen 17. April an. Sein Vorgänger Jürgen Stellpflug war kürzlich ausgeschieden. Oppermann verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung in verantwortlichen Positionen als CEO, CFO oder COO bei den Fachverlagen Beuth in Berlin, Gentner in Stuttgart und der Bauer Media Group in Wiesbaden und Hamburg.