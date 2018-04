%%%Markenberatung Prophet ernennt zwei neue Co-Chefs %%%

Die strategische Marketing- und Markenberatung Prophet will in Europa schneller wachsen und hat daher Tosson El Noshokaty und Tobias Bärschneider zum gleichberechtigten Führungsduo für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) ernannt. Die Ernennung ist sofort wirksam. Die beiden berichten direkt an das Executive Committee von Prophet in San Francisco, USA. "Das vergangene Jahr war für uns erneut sehr erfolgreich. Wir sind in der Region EMEA zweistellig gewachsen. Tosson El Noshokaty und Tobias Bärschneider haben zu diesem großen Erfolg maßgeblich beigetragen“, sagt Rune Gustafson, Mitglied des Executive Committee von Prophet.

Gustafson fährt fort: "Die neue Struktur unterstreicht unseren Willen und unsere unternehmerische Agilität, auf sich rasch ändernden Märkten weiter flexibel und erfolgreich zu agieren sowie den Ehrgeiz, für unsere Kunden auf lokaler Ebene noch schneller die richtigen Lösungen und Services zu finden."

Bärschneider ist seit 2007 als Experte für die strategische Markenführung bei Prophet.

El Noshokaty wirkt seit 2011 bei Prophet. Der Consultant war zuvor Mitgründer der Strategieberatung Noshokaty, Doering und Thun. Als Deutscher mit ägyptischen Wurzeln, der in London lebt und arbeitet, hat El Noshokaty in vielen Regionen der Welt gearbeitet und Erfahrungen im Umgang mit Sprachbarrieren und unterschiedlichen Kulturen gesammelt. Er sagt: "Mit rund einem Dutzend verschiedener Nationalitäten bietet unser Team eine wunderbare Melange aus vielen Kulturen, die unterschiedliche Perspektiven auf die strategischen Herausforderungen unserer Kunden mitbringen."