%%%Stuttgarter Zeitung: Dr. Simon Geisler kommt als Leiter Produkt-Management und Business Development%%%

Dr. Simon Geisler, 40, verstärkt ab Anfang Juni 2018 die Stuttgarter Zeitung Werbevermarktung GmbH. Bei der Tochter der Medienholding Süd GmbH in Stuttgart wird der promovierte Philosoph (2008 an der Humboldt-Universität zu Berlin mit magna cum laude) die Leitung des Bereichs Produkt-Management und Business Development übernehmen. Der bisherige Stellen-Inhaber Markus Fürgut, 47, wird das Haus per Ende Juni 2018 verlassen, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen.

Dr. Geisler kommt von der Ebner Verlag GmbH & o. K aus Ulm wo er zuletzt als Chief Marketing Officer aktiv war und zugleich auch die verlagsinterne Beratungsagentur Communicate An Sell leitete.

"Wir freuen uns sehr, mit Herrn Dr. Geisler einen ausgewiesenen Spezialisten für zielgruppenfokussierte Geschäftsmodelle gewonnen zu haben", erklärt Herbert Dachs, Geschäftsführer der Medienholding Süd.