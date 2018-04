%%%Emmi Deutschland: Katharina Enzmann grüßt als neue Marketing-Chefin%%%

Bei der Emmi Deutschland GmbH mit Sitz in Essen hat Katharina Enzmann die Leitung des Bereichs Marketing und Kommunikation übernommen. Die studierte Marketing- und Kommunikations-Expertin (Uni Duisburg-Essen) startete ihre berufliche Laufbahn im Frühjahr 2003 als Junior Product Managerin bei der Nestle-Tochter Herta GmbH in Herten. Zwei Jahre daraufhin wechselte zur Friesland Campina Cheese GmbH ach Essen, wo sie als Brand Managerin für die Marke Frico zuständig war. Nach einem sechsmonatigem Zwischenstepp bei Weight Watchers Deutschland ging Katharina Enzmann bei Emmi Deutschland im März 2015 zunächst als Brand Managerin an Bord. Anfang stieg sie zur Senior Brand Managerin auf und im November 2017 übernahm sie die Leitung Trade Marketing.

In ihrer neuen Funktion soll sie Emmi noch mehr als Premium-Marke positionieren, neue Käufer und Verwender gewinnen sowie den Absatz weiter stärken. Dabei soll das Produkt-Portfolio – mit Fokus auf Emmi Caffeè Latte und Kaltbach – vor allem durch Trademarketing-Aktivitäten am POS ausgebaut werden. Des Weiteren steht auch die Optimierung der Marken-Kommunikation im Fokus, um die Vertriebsarbeit in Deutschland für die Schweizer Produkte zu unterstützen.