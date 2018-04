%%%Ex-BCN-Chef Andreas Schilling meldet sich zurück%%%

Andreas Schilling, bis Ende 2015 Chef beim Burda Community Network (BCN), der Vermarktungstochter von Hubert Burda Media mit Sitz in München, steigt wieder in das Kommunikations-Business ein. Der frühere Handball-Bundesliga-Spieler (VfL Bad Schwartau) hat die Beratung Andreas Schilling STRAIGHT ON mit Sitz in München und in Bobingen gegründet. Das berichtet das Frankfurter Marketing-Fachblatt 'Horizont' und das geht auch aus den XING bzw. LinkedIn-Profilen von Andreas Schilling hervor. Sein Leistungsspektrum erstreckt sich auf das Mentoring für Management und Sport.

Interessenten erreichen den erfahrenen Medien- und Sport-Manager Andreas Schilling in der Flemingstrasse 108 in 81925 München, über die Handynummer 0170 - 12 11 630 oder die E-Mail