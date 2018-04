%%%Isabel Burbach verstärkt Teads%%%

Isabel Burbach, 30, erweitert das Vertriebsteam von Teads in Hamburg. Seit Anfang April unterstützt sie als Senior Sales Manager den Marktplatz für Videowerbung unter der Gesamtvertriebsleitung von Michael Möller. Sie wird vor allem Agenturen und Markenunternehmen bei der Kampagnenplanung und -aussteuerung unterstützen.

Zuletzt leitete Burbach den Digitalbereich bei La Roche-Posay in Düsseldorf, der Apothekenmarke von L´Oréal. Zuvor arbeitete sie beim Handelskonzern Otto in Hamburg als Campaign- und Social-Media-Managerin. Eine weitere berufliche Station war ihre Tätigkeit als Key-Account-Managerin bei Airbnb.