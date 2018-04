%%%Deutsche Bank: James Rivett grüßt als neuer Leiter Investor Relations%%%

Bei der Deutschen Bank AG in Frankfurt gibt es einen Wechsel bei der Leitung der Abteilung Investor Relations. Der bisherige IR-Chef John Andrews hat sich entschieden, das Haus zu verlassen. Nachfolger wird mit sofortiger Wirkung James Rivett, bis dato IR-Mann für die Deutsche Bank in den USA. Der 40-jährige Rivett, der 2012 von der Citigroup zur Deutschen Bank wechselte, wird - wie das 'Handelsblatt' berichtet - von New York nach Frankfurt umziehen

James Rivett wird künftig eng mit Finanz-Vorstand James von Moltke zusammenarbeiten.