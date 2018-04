%%%Ex-Discovery-Mafo-Manager Thomas Voigt startet Blinq Consulting%%%

Thomas Voigt, zuletzt Research Director bei TV-Anbieter Discovery Networks International in London, hat sich auf eigene Beine gestellt und die Blinq Consulting Ltd. mit Sitz in London gegründet. Der Diplom-Kaufmann (Uni Erlangen-Nürnberg) stand zwölf Jahre auf der Discovery-Pay-roll - zunächst von Mai 2006 bis Juni 2011 als Director Research, Insight & Innovation in München und ab Juli 2011 in der Europa-Zentrale in London.

Thomas Voigt (nicht zu verwechseln mit seinem Namensvetter, dem Sprecher der Otto Group in Hamburg), gilt als ausgewiesener Mafo- und TV-Experte. Er startete seine berufliche Laufbahn 1996 bei der GfK Fensehforschung in Nürnberg. Über Stationen bei RTL in der Medienforschung und Assistent der Geschäftsführung bei Hamburg 1 Fernsehen landete Thomas Voigt im Mai 1998 bei Nielsen Media Research in Hamburg, wo er als Sales und Marketing-Manager aktiv war.