Andreas Kiechle geht als GL-Mitglied bei der outmaxx media AG an Bord

Andreas Kiechle, 40, bislang Prokurist bei PosterSelect, der Media-Agentur für Außenwerbung in Baden-Baden, bringt seine langjährige Erfahrung aus dem Bereich Out-of-Home jetzt als Mitglied der Geschäftsleitung bei der outmaxx media AG in Düsseldorf ein. PosterSelect ist Ende 2017 von der Ströer-Gruppe übernommen worden.

Kiechle, der unter anderem auch bei der Freund-Gruppe (awk) in Koblenz als Geschäftsführer aktiv war, übernimmt bei outmaxx die Leitung des Bereichs Unternehmensentwicklung. Vergleichbare Aufgaben oblagen. Der Medien-Betreibswirt Kiechle soll vor allem das OoH-Unternehmen gemeinsam mit dem Vorstand strategisch vorantreiben. Im Fokus seiner Arbeit bei der outmaxx media AG steht die Weiterentwicklung des Dienstleistungs- und Produktportfolios. "Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Kiechle einen erfahrenen Branchenexperten gewinnen konnten", erklärt Cüneyt Özcan, Vorstand der outmaxx media AG.

Die outmaxx media AG als Out of Home-Spezialist mit Büros in Stuttgart und Düsseldorf entwickelt seit 22 Jahren erfolgreich individuelle Out of Home-Konzepte für regionale und nationale Kunden. Dazu zählen beispielsweise Galeria Kaufhof, Lieferando, Gabor Shoes, Bürger oder auch die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach.