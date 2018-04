%%%Barbara Röcher neu im Digital Hub Cologne%%%

Barbara Röcher verstärkt als neuer Head of Corporates das nunmehr achtköpfige Team um Geschäftsführer André Panné beim Digital Hub Cologne (DHC). In dieser Funktion fungiert sie als Ansprechpartnerin für den Mittelstand und stellt die Schnittstelle zwischen Mittelstand und Start-ups dar. Nach ihrem Studium der Betriebswirtschaft war Röcher in unterschiedlichen Unternehmen und Branchen tätig, davon die vergangenen 15 Jahren als Geschäftsführerin in Berufsverbänden und Unternehmen des HealthCare-Bereichs.

Der Digital Hub Cologne wird durch die Initiative Digitale Wirtschaft NRW des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIDE) unterstützt und von der Stadt Köln, der Universität zu Köln und der IHK Köln als Gesellschafter getragen.