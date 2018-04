%%%Epple Druckfarben AG: Ramona Bösch verantwortet Marketing und Öffentlichkeitsarbeit%%%

Bei der Epple Druckfarben AG in Neusäß bei Augsburg ist Ramona Bösch seit Anfang April 2018 für den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bei dem in Deutschland marktführenden Hersteller für Bogenoffset-Farben koordiniert die 33-jährige Marketing-Fachwirtin nicht nur das nationale und internationale Marketing, sondern ist auch für alle Aktivitäten im Bereich Messe, Werbung, Neue Medien und Pressearbeit zuständig. Ramona Bösch kam im Mai 2016 von der Full-Service Werbeagentur Now Communication mit Sitz in Aichbach zur Epple AG und war seitdem als Marketing-Referentin aktiv. Sie folgt auf den bisherigen Marketing Manager Nico Biskup.

Ramona Bösch will ihre neuen Aufgaben mit Elan angehen: "Ich freue mich, mit gezielten Marketing-Maßnahmen am Unternehmenserfolg aktiv mitwirken zu können. Neben unseren erfolgreichen Fachveranstaltungen für Kunden, haben wir uns für 2018 viele weitere Projekte vorgenommen, an denen wir bereits aktiv arbeiten."

Gunther Gerlach, Vorsitzender des Vorstands bei Epple, setzt Schwerpunkte bei den Marketing-Aktivitäten: "Neben anstehenden Kundenevents oder dem neuen Newsletter, beides kommt sehr gut an, müssen wir unsere internationalen Vertriebspartner von Seiten des Marketings gut betreuen. Daher freue ich mich, dass wir mit Frau Bösch eine engagierte und kompetente Fachfrau für die uns vorliegenden Herausforderungen im Marketingmanagement bei uns im Team haben."