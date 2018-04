%%%Stefan Langefeld löst Dan Maag als Vorstandsvorsitzenden der Pantaflix AG ab%%%

Die Pantaflix AG, Berlin, stellt sich an der Vorstandsspitze neu auf und hat in einer Sitzung des Aufsichtsrats

Stefan Langefeld zum neuen Vorstandsvorsitzenden des Medienunternehmens ernannt. Er tritt die Nachfolge von Dan Maag an, der fortan neben Nicolas Paalzow als Geschäftsführer der Panteleon Films die Produktionstätigkeiten der Gruppe verantwortet. Zugleich hat der Aufsichtsrat die Amtszeit von Stefan Langefeld um weitere zwei Jahre bis zum Ablauf des 30. April 2022 verlängert.

Langefeld war bisher als Vorstandsmitglied und COO für das gesamte digitale Geschäft der Pantaflix AG zuständig. In dieser Position verantwortete er unter anderem den Ausbau der Tochtergesellschaft Pantaflix Technologies zu einem global operierenden Anbieter für den Vertrieb von audiovisuellen Inhalten. Zu ihren Kunden gehören beispielsweise das US-Studio Disney sowie der französische Unterhaltungskonzern Studiocanal, die ihre Inhalte über die digitale Infrastruktur der VoD-Plattform Pantaflix verwerten und monetarisieren.