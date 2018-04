%%%DJV Niedersachsen: GF Elisabeth Harries verabschiedet sich in den Ruhestand%%%

Beim Niedersächsischen Journalistentag am vergangenen Samstag (21. April 2018) wurde Elisabeth Harries in den Ruhestand verabschiedet. Sie führte seit 1984 die Geschäfte des DJV Niedersachsen, der heute rund 1.600 Mitglieder zählt. Die langjährige DJV-Geschäftsführerin wird sich auch künftig als Vorsitzende der Versammlung der Niedersächsischen Landesmedienanstalt (NLM) engagieren.

Die Nachfolge in der DJV-Geschäftsführung in Hannover hat Christiane Eickmann angetreten. Die 45-Jährige ist bereits seit Januar 2018 an Bord. Sie war zuvor als Redakteurin für die Madsack Gruppe tätig, zuletzt beim Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).