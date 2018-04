%%%Ex-Bertelsmann-Vorstand Fernando Carro zieht in Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen ein%%%

Fernando Carro, 53, zieht zum 15. Mai in die Geschäftsführung von Bayer 04 Leverkusen ein. Der Gesellschafterausschuss des Fußball-Bundesligisten hat ihn zum weiteren Geschäftsführer berufen. Zum 1. Juli soll er die Nachfolge von Michael Schade, 65, als Sprecher der Geschäftsführung übernehmen, da dieser in den Ruhestand tritt.

Carro war bis Juli 2017 Mitglied des Vorstands von Bertelsmann und CEO der Konzern-Tochter Arvato. Er hatte 24 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für das Gütersloher Unternehmen gearbeitet, unter anderem als Verantwortlicher für die Bertelsmann-Club- und Direktmarketinggeschäfte.

Ebenfalls in die Geschäftsführung zieht zum 1. Juli Rudi Völler, 58, ein und übernimmt die neu geschaffene Position des Geschäftsführers Sport.

Werner Wenning, Vorsitzender des Aufsichtsgremiums von Bayer 04 Leverkusen, sagt: „Herr Carro hat seine außergewöhnlichen Führungs- und Managementqualitäten in verschiedenen Top-Positionen im In- und Ausland nachhaltig unter Beweis gestellt. Zusammen mit der sportlichen Kompetenz in unserem Führungsgremium, deren Bedeutung durch die organisatorischen Veränderungen weiter gestärkt wird, sind wir gut aufgestellt für die Herausforderungen der nächsten Jahre.“

Carro selbst sagt zu seiner zukünftigen Position: „Bayer 04 hat eine tolle Mannschaft mit großem Potenzial. Wir werden im Verein alles dafür tun, auch in Zukunft erfolgreich zu sein und unsere ambitionierten Ziele zu erreichen.“