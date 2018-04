%%%iconmobile-Manager Kahl ist neuer Chef von Nodes in Berlin%%%

Die dänische App-Entwicklungsagentur Nodes, die ihren Hauptsitz in Kopenhagen hat, tritt auf den deutschen Markt: In Berlin wird das siebte Büro der Dänen eröffnet. Zuständig für den Aufbau der Agentur in Deutschland ist der neue Managing Director für den Berliner Standort Martin Kahl, der von der WPP-Tochter iconmobile kommt. Dort war er zehn Jahre lang tätig, zuletzt als Managing Director Strategic Consulting and Software Development. Davor arbeitet er bei der Telefónica-Tochter o2 in München, wo er beim Aufbau des mobilen Content- und Datengeschäfts unterstützte. Der studierte Wirtschaftsinformatiker hatte seine Karriere bei der Bayernwerk Netkom AG begonnen und im Anschluss bei der Viag Interkom AG gearbeitet. Letztere firmiert seit 2002 unter dem Namen o2.



Kahl sagt: "Das Ziel von Nodes ist es, auch in Deutschland zu einem der wichtigsten Partner im Bereich anspruchsvoller Apps und damit verbundener Innovationsprojekte zu werden. Als netzwerkunabhängiger Player kann Nodes mit der notwendigen Dynamik und Flexibilität auf Kundenwünsche und Marktbewegungen reagieren. In diesem Jahr werden wir hier in Berlin ein komplettes Team aus Entwicklern, Designern und Beratern aufbauen und erste Projekte mit neuen Kunden umsetzen."



Am Standort Berlin soll die Mitarbeiterzahl in einem Jahr auf 20 wachsen. Die weiteren Büros der 2008 gegründeten Agentur sitzen in London, Manchester, Aarhus, Amsterdam und Prag. Die derzeit rund 100 Mitarbeiter betreuen Kunden wie DFDS, Tempur und Carlsberg im Bereich der digitalen Transformation und entwickeln Apps.