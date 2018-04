%%%Philipp ist neuer Marketingleiter bei VW in Deutschland, Kothe geht nach Shanghai%%%

Marcus Philipp, 48, ist seit dem 1. April neuer Leiter Marketing der Marke Volkswagen Pkw in Deutschland. Er gehört dem Wolfsburger Konzern seit 1999 an und war in den vergangenen fünf Jahren Marketing Director bei Volkswagen de Mexico. Zuvor hatte er verschiedene Führungsfunktionen im In- und Ausland inne. Dazu zählen unter anderem die Leitung der internationalen Marketingkommunikation der Marke Volkswagen sowie die Leitung der Marketingkommunikation bei SAIC Volkswagen in Shanghai.

Philipp folgt als VW-Marketingleiter in Deutschland auf Lutz Kothe, 55, der die Funktion in den vergangenen fünf Jahren innehatte und nun die Marketingleitung bei SAIC Volkswagen in Shanghai übernimmt. Kothe war zuvor u.a. Global Marketing Director der Marke Seat in Spanien und danach Leiter der internationalen Marketingkommunikation der Marke Volkswagen sowie Leiter Marketing & PR der Volkswagen Group Sales India.