%%%Kristian Meinken ist neuer Chef von pilot media%%%

Der langjährige pilot-Geschäftsführer Kristian Meinken, 39, wird ab sofort Gesellschafter und übernimmt die Gesamtverantwortung für den Media-Bereich der Agenturgruppe pilot. Hauptgesellschafter Jens-Uwe Steffens behält die unternehmerische Gesamtverantwortung und engagiert sich auch weiterhin operativ. Mitgründer und Geschäftsführer Uli Kramer widmet sich verstärkt Entwicklungsthemen wie dem internationalen Verbund Local Planet und neuen Geschäftsfeldern. Steffens und Kramer bleiben in der Kundenbetreuung aktiv. Gemeinsam mit dem Gesellschafterteam der Gruppe leite Steffens damit konsequent einen fließenden Generationenwechsel ein, heißt es.

Der diplomierte Kaufmann Meinken wechselte 2007 nach Positionen in den Bereichen Konzeption und E-Commerce in die Beratung von pilot und ist seit 2013 in der Geschäftsführung tätig. Er profilierte sich maßgeblich durch die Betreuung des Kunden Procter & Gamble (P&G). Als der globale Konsumgüterriese 2017 in Deutschland pitchen ließ, überzeugte pilot gemeinsam mit Mediacom mit dem innovativen Kollaborationsprojekt TwentyFive, aus der die gleichnamige Customized Agency hervorging. Für pilot übernahm Meinken die Geschäftsführung der neu gegründeten Agentur und bleibt auch künftig in dieser Rolle. Darüber hinaus engagiert er sich weiterhin für die Technologiestrategie von pilot. Zuletzt hat er mit der Tochtergesellschaft Mercury Media Technology das Software-Geschäft der Agenturgruppe ausgebaut.

"Mit Kristian Meinken konnten wir unser Top-Management mit einem digitalen Vordenker verstärken, der nach über zehn Jahren bei pilot unsere DNA grundlegend verinnerlicht hat. Seine Berufung in den Gesellschafterkreis soll einen Generationenwechsel anstoßen, bei dem uns wichtig ist, dass er aus den eigenen Reihen vollzogen wird. Kristian verfügt über die Expertise und den visionären Mut, die Transformation unserer Agentur mit der nötigen Dynamik voranzutreiben“, sagt Steffens.

"Kristian Meinken hat über Jahre und in diversen Funktionen bewiesen, dass er ein echter Agentur-Leader, ein herausragender Media-Experte und ein 'wahrer Pilot’ ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir pilot gemeinsam mit ihm in die Zukunft führen werden“, fügt Kramer hinzu.

Meinken sagt: "Über die herausfordernde Aufgabe und das Vertrauen in mich freue ich mich sehr. Die pilot Agenturgruppe ist in besonderer Weise auf klaren unternehmerischen und gemeinschaftlichen Werten gegründet, die uns auch durch die spannenden Veränderungen der nächsten Jahre tragen werden. Exzellente Leistungen für unsere Kunden werden insbesondere von der eng verzahnten Zusammenarbeit vielfältiger und komplexer Tätigkeitsbereiche getrieben. Auf der Basis einer klaren Technologiestrategie wird pilot hier weiterhin den besonderen Unterschied im Markt bieten.“

pilot mit Zentrale in Hamburg und Büros u.a. in München und Berlin beschäftigt rund 420 Leute, zu den Kunden gehören Bauer Joghurt, Borco-Marken-Import, Conditorei Coppenrath & Wiese, Deutscher Sparkassen- und Giroverband, Duravit, EnBW, Fidelity, Fisherman's Friend, Henkell & Co. Gruppe, Hochland, Jack Wolfskin, Melitta, mentos, Procter & Gamble, Radeberger-Gruppe, Reemtsma, Ritter Sport, Schwartauer Werke, Techniker Krankenkasse, Volkswagen Bank und Weleda.

