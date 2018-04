%%%Doodle ernennt Tilman Eberle zum neuen Vice President of Marketing & Communication %%%

Tilman Eberle wird zum 1.Mai 2018 neuer Vice President of Marketing & Communication bei dem Online-Terminplaner Doodle mit Sitz in Zürich. In der neu geschaffenen Position wird er dabei alle Marketing- und Kommunikationsaktivitäten von Doodle weltweit leiten. Tilman Eberle war bereits zwischen 2008 und 2012 bei Doodle tätig und hat die Marke mit aufgebaut.

Zudem stößt Jens Naie zum Team von Doodle hinzu. Naie übernimmt ab Anfang Mai die Funktion des Chief Technology Officer und wird Mitglied des Leadership Teams bei dem Unternehmen. Beide werden direkt an Gabriele Ottino, Managing Director von Doodle, berichten. Doodle will durch diese Neuzugänge seine globalen Aktivitäten weiter ausbauen. Monatlich nutzen Doodle heute über 28 Millionen Menschen weltweit, in den letzten 12 Monaten wurden über 27 Millionen Terminumfragen mit Doodle erstellt.

Eberle kommt von der Video Intelligence AG und war dort zuletzt als Head of Marketing and Communications beschäftigt. Davor arbeitete er in der selben Position bei der Video-on-Demand-Plattform Viewster.

Vor seinem Wechsel zu Doodle war Naie in verschiedenen Funktionen bei der Takeaway.com Group , die zu Lieferando.de gehört, tätig. Zuletzt verantwortete er den IT-Bereich des Unternehmens in Deutschland. Zu seinen weiteren Stationen zählt unter anderem die deutschsprachige Architekten-Community und Ausschreibungsplattform Competitionline, bei der er Teilhaber und technischer Leiter war. Naie ist studierter Ingenieur der technischen Informatik.