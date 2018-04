%%%Julia Mecklenburg steigt bei Jung von Matt zur Geschäftsleiterin auf%%%



Julia Mecklenburg betreut u.a. Douglas und Saturn (Foto: JvM)

Julia Mecklenburg, seit 2012 bei Jung von Matt/next Alster als Client Service Director unter Vertrag, übernimmt neue Aufgaben. Als Geschäftsleiterin verantwortet sie seit dem 1. April 2018 gemeinsam mit Beratungschef Peter Ströh den inhaltlichen Ausbau des Agenturangebots, die Personalentwicklung und -planung, Finanzen und führt zudem "Schlüsselkunden" wie Douglas und Saturn. Peter Ströh: "In den vergangenen Jahren hat Julia mit ihrer unternehmerischen Denke stark zur inhaltlichen Entwicklung und dem damit verbundenen wirtschaftlichen Wachstum der Agentur beigetragen. Wir freuen uns, dass wir sie als Geschäftsleiterin noch intensiver in die Gestaltung der Zukunft der Agentur einbinden können.“

Die studierte Betriebswirtin startete 2000 als Assistenz von Reinhard Springer in die Werbung, wechselte 2002 zu Jung von Matt, wo sie in unterschiedlichen Positionen in der Beratung tätig war, 2008 wechselte sie als Group Account Director zu kempertrautmann (jetzt thjnk). Ab 2010 war sie Managing Director der Agentur neues aus hamburg.

Im Team von Peter Ströh werden neben Douglas und Saturn auch Kunden wie Adelholzener, Adelhozener Active O2, Edeka und Vodafone betreut.