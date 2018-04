%%%Presse-Grosso wählen Vincent Nolte zum neuen Vizepräsidenten%%%

Die Mitglieder des Bundesverbandes Presse-Grosso, Köln, haben auf ihrer Hauptversammlung am 25. April 2018 in Köln den Unternehmer Vincent Nolte zum neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Sie folgten damit mit großer Mehrheit dem Wahlvorschlag der Regionalvorstände und Stellvertreter. Nolte tritt in der laufenden Legislaturperiode die Nachfolge von Robert Herpold an, der sich nach neun Jahren von seinem Abt zurückzieht. Frank Nolte und Jan Carlsen führen ihre Mandate als 1. Vorsitzender bzw. Vorstand Betriebswirtschaft fort.

Vincent Nolte ist als geschäftsführender Gesellschafter der Presseservice Nord GmbH & Co. KG in Bremen tätig. Der gelernte Verlagskaufmann und Diplom-Betriebswirt, der seit 2007 in der Branche arbeitet, engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen im Bundesverband Presse-Grosso, unter anderem seit April 2013 als Vorstand der Regionalgruppe Nord und seit April 2015 als Bereichsleiter Regulierung. Frank Nolte und Vincent Nolte sind weder verwandt noch verschwägert.