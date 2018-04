%%%Roland Meyer neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung bei LeasePlan%%%

Die LeasePlan Deutschland GmbH, ein Autoleasing- und Fuhrparkmanagement-Anbieter mit Hauptsitz in Neuss, hat einen neuen Vorsitz in der Geschäftsleitung: Roland Meyer wird ab dem 1. Mai diese Aufgabe übernehmen. Er tritt damit die Nachfolge von Patrick Vierveijzer an, der sich nach mehr als 18 Jahren von LeasePlan verabschiedet. Meyer ist seit Januar 2018 Commercial Director bei LeasePlan. Zuvor hatte der 48-Jährige über 25 Jahre als Geschäftsführer für den Leasing-Anbieter Athlon Germany GmbH in Düsseldorf und als Country Manager für den ortsansässigen Finanzdienstleister DLL gearbeitet. Nach dem Verkauf von Athlon 2016 war er für die Integration von Athlon und Daimler Fleet Management in Deutschland verantwortlich gewesen.



Meyer sagt: "Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Position bei LeasePlan nach so kurzer Zeit im Unternehmen übernehmen zu dürfen. Wir möchten unseren Kunden einen Ausblick auf zukünftige Mobilitätsszenarien geben und entsprechende, innovative Services anbieten – und zwar auf kostengünstige, einfache und nachhaltige Weise. Unser ambitioniertes Ziel heißt jedes Auto, zu jeder Zeit und überall – darin sehen wir die Zukunft der Mobilität."



Die LeasePlan Deutschland GmbH wurde 1973 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der LeasePlan Corporation N.V. in Amsterdam, Niederlande. Das Unternehmen hat neben der Haupt-Niederlassung in Neuss auch Büros Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und München sowie ein Regionalbüro in Berlin. Insgesamt beschäftigt LeasePlan 450 Mitarbeiter.