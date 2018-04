%%%Frank Apel steigt als Geschäftsführer und Partner bei Wire Hamburg ein%%%

Die Werbeagentur Wire verstärkt ihre Management am Standort Hamburg: Inhaber und ECD Peter Jooß holt den ehemaligen Jung von Matt-Manager Frank Apel als Partner und Co-Geschäftsführer an Bord. Apel hatte zuletzt als Geschäftsführer bei Jung von Matt/Havel gearbeitet. Er war im vergangenen Herbst aus privaten Gründen zurück nach Hamburg gewechselt. Frühere Karrierestationen waren Aperto, Ogilvy & Mather, WOB und Heye & Partner.

Bei Wire wird er den Bereich Strategie und Beratung verantworten. Die 1996 gegründete Agentur arbeitet heute an den Standorten Hamburg, Stuttgart und Berlin für Kunden wie Mercedes-Benz, Geberit, Stage Entertainment und Logona Naturkosmetik.

Wire seit einiger Zeit Teil des neuen Agenturnetworks Table 1. Zu der Gruppe von Spezialdienstleistern gehört u.a. die Social Media Agentur STRG, die Design- und Packaging-Agentur Delikatessen, die Content-Agentur NeuDeutsch, die Sales-Agentur Ballyhoo, die POS-Spezialisten Brand Factory, die Literatur-Agentur AdStore und die Marken-Agentur H4, deren Inhaber Sven Hillie auch Geschäftsführer der Table 1-Holding ist.

