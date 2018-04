%%%Isabel Lapp heuert als Executive Creative Director bei Scholz & Friends Düsseldorf an %%%

Neuzugang Isabel Lapp, 37, leitet künftig als Executive Creative Director bei Scholz & Friends Düsseldorf das Team für den Kunden Galeria Kaufhof und ist damit für den neuen Markenauftritt der Warenhauskette verantwortlich. Lapp kümmert sich in ihrer Position um die gesamte Kreation für Online- und Offline-Kampagnen für Unternehmen mit Zentrale in Köln. Zu der von Scholz & Friends Düsseldorf gestalteten 360-Grad-Kommunikation für Galeria Kaufhof gehören auch Maßnahmen am PoS, Direktmarketing und die HR-Kampagne.

Lapp bringt nach 17 Jahren in verschiedenen angesehenen Düsseldorfer Agenturen Erfahrung vor allem in den Bereichen Fashion, Retail, Beauty und Lifestyle mit. Zuletzt betreute sie als Creative Director bei Grey die internationale Markenkampagne für C&A. Sie war bereits für Kunden wie L’Oreal Paris, Maybelline Jade, Johnson & Johnson, Henkel und Schwarzkopf tägig. Dazu bringt Lapp Digital-Know-how mit. Bereits 2015 konzipierte Lapp gemeinsam mit ihrer Schwester, der Mode-Bloggerin Alexandra Lapp, deren Fashion- und Lifestyle-Blog sowie Instagram-Auftritt.