Mutabor baut seine Führung mit ECD Nina Wiemer und Head of Finance Bogislav von Unruh aus



Bogislav von Unruh und Nina Wiemer sind neu in der Mutabor-Führung (Foto: Mutabor)

Die Hamburger Agentur Mutabor erweitert ihr Führungsriege um Nina Wiemer und Bogislav von Unruh. Mit Wiemer als Executive Creative Director holt sich der Dienstleister Know-how im Bereich Kommunikation im Raum ins Haus. Die Gestalterin ist seit Dezember der kreative Kopf der Unit Identity Experience. In ihrer neuen Position leitet Wiemer ein interdisziplinäres Team aus u.a. Szenographen, Motion-, Digital- und Kommunikationsdesignern. Wiemer bringt neben Automobilexpertise – zuvor arbeitete sie u.a. für Audi und Volkswagen – auch Erfahrung in der Betreuung von Industriekunden mit (u.a. Heidelberger Druck, Siemens Hausgeräte). In der neu geschaffenen Position wird die studierte Dipl. Ing. Innenarchitektur bei Mutabor v.a. Audi und Daimler betreuen sowie das Neukundengeschäft weiter vorantreiben. Know-how im Bereich Finanzen holte sich Mutabor Anfang des Jahres mit von Unruh. Als Head of Finance leitet er den Bereich Finanz- und Rechnungswesen und ist für das Business Development zuständig. Der studierte Dipl.-Kaufmann berichtet an CEO Johannes Plass.

Wiemer kommt von KMS Blackspace, wo sie die letzten sechs Jahre als Design Director tätig war. Zu ihren vorherigen beruflichen Stationen zählen tisch13, häfelinger+wagner design und D’art Design. Die gebürtige Münsteranerin ist Mitglied im ADC Deutschland und arbeitete lange Zeit als Dozentin für Veranstaltungsdesign und Dienstleistungserlebnisse an der Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation in München.

Von Unruh blickt auf 25 Jahre Berufserfahrung zurück. In dieser Zeit arbeitete er in leitenden Positionen für verschiedene Medienunternehmen und Agenturen (u.a. Bertelsmann, JOM Group). Zudem war er als Interimsmanager und Unternehmensberater für namhafte Agenturen tätig (u.a. Publicis, Philipp und Keuntje).