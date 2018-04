%%%Wechsel in der Egmont Ehapa-Unternehmenskommunikation%%%

Nadja Vogt, langjährige Leiterin der Unternehmenskommunikation bei Egmont Ehapa Media in Berlin, verlässt das Medienhaus. Das meldet DNV online. Die Nachfolge tritt Christian Fränzel an, der in der Abteilung bislang für die Magazine zuständig war.