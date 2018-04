%%%Achim Weber kehrt als ECD Digital zu DDB Berlin zurück%%%

Als Executive Creative Director Digital startete Achim Weber, 44, Anfang April nach Ende einer Weltreise am Berliner DDB-Standort. Über 15 Jahre Agenturerfahrung bringt der gebürtige Düsseldorfer mit in das Hauptstadt-Office. Mit Weber baut DDB Berlin seine kreative Digitalriege aus. Der Weber wird zukünftig mit der neuen Kreativführung David Mously und Jan Harbeck für das gesamte nationale wie internationale Kundenportfolio der Agentur arbeiten. Die Ex-JvM-Manager Mously/Harbeck übernehmen zum 1. Juni 2018 die kreative Leitung des Berliner DDB-Standortes.

Weber war bereits vier Jahre für DDB tätig, von 2009 bis 2013 arbeitete er in der Rolle des Interactive Directors am Berliner Standort. Vorherige Stationen waren Plantage Berlin und Aimaq Rapp Stolle, wo Weber Kunden wie Mini, ZDF und Ferrero betreute. Zuletzt verantwortete er als ECD bei Grey Berlin von 2014 bis 2017 die Kommunikation der Kunden 'Welt am Sonntag', Toyota, Panasonic und Heineken und gewann 2015 mit dem SoundCloud-Case 'The Berlin Wall of Sound' den Cannes Lions Grand Prix.