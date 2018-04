%%%Avantgarde holt Seeda Ahmad-Kreuzer als Director Social Media %%%

Die bisherige Geschäftsleiterin der Münchner Social Media-Agentur One Two Social Seeda Ahmad-Kreuzer wechselt zu Avantgarde. Bei der ortsansässigen und auf Live-Kommunikation spezialisierten Agentur ist sie ab sofort für das Social Media-Team und damit für den Ausbau der Digital Unit der Agentur zuständig. Beide Mannschaften bieten Leistungen von Media-Beratung, Redaktion, Kampagnen-Management bis hin zu Content-Kreation und Organisation von Workshops an. Ahmad-Kreuzer ist Expertin auf dem Gebiet: Seit 2003 ist sie in verschiedenen Unternehmen in Digital-Abteilungen in leitender Funktion tätig gewesen wie Constantin Film und Unit B Consulting. Ab 2014 baute sie dann die Agentur One Two Social mit auf.



Geschäftsführer Alexander Böttcher sagt: "Es ist großartig, dass wir Seeda für Avantgarde gewinnen konnten. Wir werden künftig die Welt der Experience-Kommunikation für unseren Kunden mit Social Media international noch erlebbarer machen können."



Das 40-köpfige Team der Digital-Unit von Avantgarde besteht aus den Teams Data Analytics,Digital Kreativ, Digital Entwicklung, Digital Experience & Projekt Management, Online Marketing und Social Media.