%%%Jörg Hempelmann, bisher Chef von McCann Health Germany, wechselt zu FCB Health%%%

FCB Health macht Jörg Hempelmann zu seinem Europa-Chef. Damit steigt Hempelmann innerhalb der Werbeholding Interpublic auf: Bisher war er CEO und Geschäftsführer von McCann Health Germany mit Zentrale in Wiesbaden – FCB und McCann sind bekanntlich zwei Networks der Interpublic-Holding. Jetzt agiert der einstige Gründer der Agentur JNB, die er 2011 an McCann verkaufte, in der neu geschaffenen Position des President of FCB Health Europe. Zu seinen künftigen Aufgaben wird es gehören, ein globales Geschäftsmodell für effiziente Kundenbetreuung aufzulegen und alle europäischen Agenturen und Einheiten zu leiten, darunter die beiden in UK ansässigen Dienstleister ICC und FCB Halesway. Hempelmann soll auch neue Multichannel-Agenturen gründen, um so Wachstum von Unternehmen und Marken zu ermöglichen.

Während seiner Karriere betreute er z.B. Bayer, Sanofi, Novartis, AstraZeneca and Johnson & Johnson.

Als FCB Health President und CEO zeichnet Dana Maiman.