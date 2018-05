%%%GF-Wechsel bei Antenne Bayern%%%

Bei Antenne Bayern mit Sitz in Ismaning bei München wird sich im ersten Halbjahr 2019 ein Wechsel in der Geschäftsführung vollziehen. Die Gesellschafter haben Felix Kovac zum neuen Geschäftsführer des Unternehmensgruppe Antenne Bayern berufen. Der 49-jährige Kovac tritt die Nachfolge von Karlheinz Hörhammer, 65, an, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der gebürtige Augsburger Felix Kovac, der an der Universität Augsburg studierte, gilt als ausgewiesener Radio-Experte. Seit 2001 führt er als GF die Hitradio RTI Augsburg GmbH, die zur rt1 media group gehört. 2004 stieg Kovac zum GF der rt1-Gruppe auf und fungiert zugleich als Unternehmensbereichsleiter "Elektronische Medien" der Mediengruppe Pressedruck (rund 200 Beschäftigte und ca. 50 Medien-Beteiligungen in Deutschland).

Die Antenne Bayern-Unternehmensgruppe, an der auch die beiden Medien-Häuser Axel Springer und Hubert Burda Media mit jeweils 16 Prozent beteiligt sind, betreibt neben dem Programm Antenne Bayern auch noch mit Rock Antenne eine zweite Radio-Station. Darüber hinaus gehören die Vermarktungsgesellschaft Spotcom und die Event-Agentur Brandarena zur Antenne Bayern-Gruppe.

Michael Tenbusch, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von ANTENNE BAYERN: "Karlheinz Hörhammer hat über fast drei Jahrzehnte einen exzellenten Job gemacht und dabei ANTENNE BAYERN zum erfolgreichsten privaten Radiounternehmen Deutschlands entwickelt. Mit Felix Kovac konnten wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit für unser Unternehmen gewinnen. In den letzten Jahren hat er die Rundfunkaktivitäten der rt1.media group strategisch und wirtschaftlich hervorragend aufgestellt. Herr Kovac deckt dabei ein weites Spektrum aus Vermarktungs-, Programm- und medienpolitischem Knowhow ab, was ideale Voraussetzungen für seine Arbeit bei ANTENNE BAYERN sind. Wir sind zuversichtlich, dass er unsere Unternehmensgruppe trotz massiver kommerzieller Konkurrenz des Bayerischen Rundfunks weiterentwickeln und dabei die Chancen der Digitalisierung in allen relevanten Bereichen nutzen wird."

Karlheinz Hörhammer, Vorsitzender der Geschäftsführung von ANTENNE BAYERN: "Ich bedanke mich für die Unterstützung der Gesellschafter und danke vor allen Dingen allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von ANTENNE BAYERN, ROCK ANTENNE, SpotCom, brandarena und der Stiftung ANTENNE BAYERN hilft. Ohne den großartigen Einsatz jedes Einzelnen wäre diese Erfolgsgeschichte nicht möglich gewesen."

Felix Kovac: "Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe bei ANTENNE BAYERN. Ich weiß, dass es mit dem starken Team von ANTENNE BAYERN gelingen wird, Deutschlands reichweitenstärkstes Privatradio in die Zukunft zu führen. Gemeinsam will ich die Spitzenstellung von ANTENNE BAYERN weiter ausbauen und die digitale Transformation der gesamten Unternehmensgruppe konsequent vorantreiben. Den Gesellschaftern von ANTENNE BAYERN danke ich für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung."