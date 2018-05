%%%Thorsten Sievering kehrt zu TAS Emotional Marketing zurück%%%

Die Agentur TAS Emotional Marketing in Essen hat sich um einen kreativen Kopf erweitert: Thorsten Sievering, 41, kommt zurück in die Heimat und wird ab sofort als Business Direktor Kreation agieren. Der gebürtige Essener leitet in diesem Zuge den Kreativ.

Zuvor war Sievering über drei Jahre als Freelancer unterwegs. In seiner knapp 15-jährigen Karriere machte er Halt bei Grabarz & Partner, Kolle Rebbe und Jung von Matt. Bei JvM war er am Pitch-Gewinn und der Neuausrichtung von Edeka beteiligt, zudem betreute er u.a. Kunden wie Apollo Optik, Ikea, Vodafone, Veltins und Warsteiner.

"Es ist Zeit für neue Kreationen. Mit Thorsten Sievering haben wir einen erfolgreichen Kreativen gewinnen können, der unsere Agentur mit seinen preisgekrönten Erfahrungen bereichern wird", sagt Thomas Siepmann, Gründer und Geschäftsführer von TAS Emotional Marketing. Thorsten Sievering, ergänzt: "Mein Ziel ist es, aus einer bereits starken Agentur eine noch stärkere im Bereich der klassischen Kreation zu machen."