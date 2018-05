%%%Saatchi & Saatchi holt Fabiano Oliveira als neuen Creative Director Art%%%

Fabiano Oliveira, 45, ist neuer Creative Director Art bei Saatchi & Saatchi in Düsseldorf. Der leidenschaftliche Surfer brasilianisch-portugiesischer Abstammung leitet als neuer Kreativkopf gemeinsam mit Daniel Bittmann, Creative Director Text, das zehnköpfige Healthcare-Team um die Kunden Sanofi, Merck und GSK. Beide berichten an Executive Creative Director Alexander Reiss.

Oliveira kommt von BBDO Proximity in Düsseldorf und bringt als erfahrener Kampagnendenker, Künstler und Weltenbummler einen riesigen internationalen Erfahrungsschatz in das Kreativteam von Saatchi & Saatchi ein: In Chile, Brasilien, Russland, Rumänien, Spanien – und zuletzt in Deutschland – arbeitete bei Agenturen wie McCann Erickson oder Ogilvy und als Freelancer unter anderem für Kunden wie Coca Cola, Nestlé, Nokia und Unilever.