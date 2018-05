%%%Domino's Pizza: GF Karsten Freigang git sein CEO-Amt Ende Mai auf%%%

Nach elf Jahren bei Domino's Pizzas bzw. der Vorgänger-Company Joey's Pizza wird Karsten Freigang seinen Job als Deutschland-Chef und CEO bei dem Hamburger Delivery-Service auf eigenen Wunsch per Ende Mai 2018 auf, um sich neuen beruflichen Ufern zuzuwenden. Karsten Freigang hatte maßgeblichen Anteil daran, dass sich der Umsatz von 73,4 Millionen Euro in 2008 auf über 153 Mio. Euro in 018 mehr als verdoppelte. Auch der der Übernahme von Joréy's Pizza durch den US-Anbieter Domino' Pizza Enterprise Ld. am 1. Feb- 2016 wirkte Freigang entscheiden mit. Sein letztes Meisterstück lieferte er Ende 2017 mit der Übernahme des Mitbewerbers Hallo Pizza ab. Mit dem Zukauf des bisherigen Nummer zwei im Pizza-Liefer-Sektor baute Domino's die Marktführerschaft in Deutschland weiter aus - mit nunmehr rund 330 Betrieben und einem Umsatz von über 200 Millionen Euro.

Der heute 53-jährige Freigang kam 2007 als Franchise-Partner-Manager zu Joey's Pizza und stieg 2009 zum GF auf. Er verantwortete die Bereiche PR, Franchise, Operations, Store-Development, Legal sowie die Joey's Academy. Bis auf weiteres wird Andrew Rennie, CEO Domino#s Europe, die Geschäfts in Deutschland führen.