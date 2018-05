%%%'Nature' ernennt Dr. Magdalena Skipper zur neuen Editor-in-Chief %%%

Dr. Magdalena Skipper wird neue Editor-in-Chief der wissenschaftlichen Zeitschrift 'Nature'. Damit übernimmt erstmals eine Frau in der knapp 150-jährigen Geschichte die Leitung des zu Springer Nature gehörenden Magazins. Sie folgt am 1. Juli 2018 auf Philip Campbell, der in die neu geschaffene Position des Editors-in-Chief von Springer Nature wechselt.

Magdalena Skipper kam 2001 zum Unternehmen und war zuletzt seit 2017 Editor-in-Chief des Titels 'Nature Communications'. In mehr als fünfzehn Jahren bekleidete sie verschiedene Positionen im Unternehmen wie etwa Chief Editor von 'Nature Reviews Genetics', Associate Publisher von 'Nature Life Sciences' sowie Senior Editor und Team Leader von 'Nature'.