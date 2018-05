%%%Dmexco engagiert Judith Kühn als neue Director Conference%%%

Die Digital-Messe Dmexco erweitert ihr Management: Judith Kühn, 32, übernimmt ab dem 16. Mai die Position des Director Conference. In ihrer neuen Position trägt sie die Verantwortung für den Conference-Teil der dmexco. und berichtet an Dr. Dominik Matyka, den Chief Advisor der dmexco, wird sich fortan verstärkt auf Vision, Strategie und Gesamtausrichtung fokussieren wird.

Kühn war zuvor als Director Communication und Events beim Digitalverlag Vertical Media/gründerszene.de tätig. Zu ihren Aufgaben zählte unter anderem die Betreuung der Gründerszene-Veranstaltungsmarken wie Heureka Conference und Events im Bereich NGIN Food und NGIN Mobility. Auch die Verantwortung für die interne und externe Kommunikation des Verlags und seiner Marken lagen bei Kühn. Zuvor arbeitete die studierte Philologin und Historikerin bei Aloha.com in New York sowie im operativen Geschäft des Unternehmen an den Standorten Berlin und Zürich.