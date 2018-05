Arvato CRM: Oliver Carlsen steigt zum Deutschland-Chef auf

Bei der Bertelsmann-Tochter Arvato CRM Solutions in Gütersloh hat Oliver Carlsen die vakante Position der Deutschland-Chefs übernommen. Er tritt die Nachfolge von Daniel Welzer an, der das haus Ende 2017 verlassen hatte, um den Vorsitz der Geschäftsführung der W&W brandpool GmbH (Tochter der Wüsenrot & Württembergische Gruppe) mit Sitz in Stuttgart zu übernehmen. Der Betriebswirt Carlsen steht seit 1999 auf der Arvato-Pay-roll und gehört seit 2013 der Deutschland-Geschäftsführung an. Er berichtet künftig an Andreas Krohn, CEO von Arvato CRM Solutions. Die Bertelsmann-Tochter beschäftigt weltweit rund 45.000 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in 27 Ländern aktiv.

03.05.2018

