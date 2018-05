%%%Identitäts-Plattform VERIMI: CEO Donata Hopfen scheidet aus%%%

Die im Mai 2017 gegründete Identitäts- und Daten-Plattform VERIMI GmbH mit Sitz in Berlin muss sich nur kruze Zeit nach dem aktiven Start am 10. April 2018 eine neue Chefin bzw. einen neuen Chef suchen. Donata Hopfen, die Anfang Oktober 2017 als CEO zu VERIMI kam und den Aufbau geleitet hat, scheidet mit sofortiger Wirkung aus. Wie das Unternehmen mitteilt, hat sie im Zuge einer Gesellschafter-Versammlung am 24. April 2017 angeboten, ihr Amt zur Verfügung zu stellen. Vorübergehend übernimmt Jeannette von Ratibor, Managerin bei T-Systems und stellvertretende Vorsitzende der gesellschafter-Versammlung die Aufgaben der früheren BILD-Geschäftsführerin.

"Wir danken Donata Hopfen für ihren engagierten Einsatz. Sie hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dass wir mit VERIMI so erfolgreich gestartet sind. Wir wünschen ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute", erklärt Markus Pertlwieser, Vorsitzender der VERIMI Gesellschafterversammlung. "Gleichzeitig freue ich mich, dass Jeannette von Ratibor operative Verantwortung bei VERIMI übernimmt."

Der personelle Wechsel an der VERIMI-Spitze soll keinen Einfluss auf die strategische Planung und Ausrichtung haben, heißt es in der offiziellen Presse-Info:Die VERIMI-Plattform und das Produkt soll entlang der festgelegten Roadmap unverändert weiterentwickelt werden.

Die Plattform wird von einer breiten Allianz international aufgestellter Unternehmen getragen. Zum Gesellschafter-Kreis gehören die Unternehmen Allianz, Axel Springer, Bundesdruckerei, Core, Daimler, Deutsche Bank mit der Postbank, Deutsche Telekom, Giesecke+Devrient, Here Technologies sowie Lufthansa. VERIMI startet im deutschen Markt.